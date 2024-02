Kin Yat Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Aktienkurs von Kin Yat im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor der zyklischen Konsumgüter zeigt eine Rendite von -24,17 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche für Haushalts-Gebrauchsgüter liegt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate bei 4,93 Prozent, wobei Kin Yat mit 29,1 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikante Veränderung im Vergleich zum Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kin Yat-Aktie daher ein "Neutral"-Rating im Sentiment und Buzz.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kin Yat mit einem Wert von 3,94 deutlich unter dem Durchschnitt der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt, welcher bei 30 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "günstig" und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kin Yat bei 0,42 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,5 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +19,05 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,49 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.