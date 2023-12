Kin Yat Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Die Diskussionen über Kin Yat in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend darauf stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Kin Yat bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Von fundamentaler Seite gilt die Aktie von Kin Yat als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 3,94 liegt insgesamt 88 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der bei 32,89 liegt. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Kin Yat mit einer Rendite von -11,29 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 19,18 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Kin Yat mit 30,47 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Kin Yat-Aktie am letzten Handelstag bei 0,51 HKD lag, was einem Unterschied von +18,6 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,43 HKD) entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (0,42 HKD) liegt der letzte Schlusskurs um +21,43 Prozent darüber, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Kin Yat somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.