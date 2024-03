Kin Yat Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Dividendenpolitik von Kin Yat weist derzeit eine niedrigere Ausschüttung auf als der Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter. Der Unterschied beträgt 6,13 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,13 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In puncto Fundamentaldaten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kin Yat derzeit bei 3 liegt. Im Vergleich dazu beträgt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" 30. Somit ist die Aktie von Kin Yat aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Stimmung der Anleger bei Kin Yat in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat Kin Yat in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -24,17 Prozent erzielt. Der Branchendurchschnitt lag hingegen bei einem Anstieg von 4,66 Prozent, was einer Unterperformance von -28,83 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Kin Yat mit -2,23 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.