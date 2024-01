Kin Yat Aktie: Am Scheideweg

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Kin Yat in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Ebenso konnte in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität für Kin Yat festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Kin Yat eine Rendite von -11,29 Prozent auf, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von 19 Prozent, wobei Kin Yat mit 30,29 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kin Yat mit einem Wert von 3,94 unter dem Durchschnitt der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 88 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt von 32. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Kin Yat-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt positive Bewertungen erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,43 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,51 HKD liegt, was einer Abweichung von +18,6 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,42 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs (+21,43 Prozent), was zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Kin Yat auf Basis der verschiedenen Analysen eine überwiegend neutrale bis positive Bewertung.