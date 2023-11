Kin Shing Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Dividendenrendite ist ein wichtiger Indikator für viele Anleger, da sie das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst. Dabei wird die Dividendenrendite üblicherweise in Prozent angegeben. In Bezug auf das Kursniveau beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Kin Shing 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Kin Shing von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse von Kin Shing basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass sich die Aktie in einem Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,06 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,043 HKD liegt, was einer Abweichung von -28,33 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,05 HKD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -14 Prozent entspricht. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren wird Kin Shing daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) von Kin Shing zeigt eine Ausprägung von 85,71 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,33, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse weist die Aktie von Kin Shing ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 6,04 auf, was 88 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" (50,78). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.