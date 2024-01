Kin Shing Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Kin Shing-Aktie bei 0,045 HKD liegt, was einem Abstand von -10 Prozent vom GD200 (0,05 HKD) entspricht. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 0,04 HKD. Dies bedeutet ein Abstand von +12,5 Prozent und somit ein "Gut"-Signal. Zusammenfassend wird der Kurs der Kin Shing-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Kin Shing bei 6,04, was unter dem Branchendurchschnitt (87 Prozent) liegt. Die Branche "Bauwesen" weist einen Wert von 47,25 auf. Somit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Kin Shing aktuell 0, was eine negative Differenz von -6,32 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Kin Shing eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.