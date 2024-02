Kin Shing Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

In den letzten Wochen konnte bei Kin Shing keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die das Stimmungsbild der Marktteilnehmer beeinflusst hätte. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine deutlichen Unterschiede, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Kin Shing in dieser Kategorie daher eine "neutral".

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kin Shing einen Wert von 6 auf. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Bauwesen-Branche, die durchschnittlich ein KGV von 45 haben, ist Kin Shing aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "gut".

Beim Vergleich des Aktienkurses von Kin Shing mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Industrie-Sektor fällt auf, dass Kin Shing mit einer Rendite von -40 Prozent mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bauwesen-Bereich liegt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate bei -9,55 Prozent, wobei auch hier Kin Shing mit einer Rendite von -40 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "schlechtes" Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Kin Shing eine Dividendenrendite von 0% auf, während der Branchendurchschnitt im Bauwesen bei 6,54% liegt. Dies führt zu einer Differenz von 6,54 Prozentpunkten, was zu einer Einstufung als "schlecht" in dieser Kategorie führt.

