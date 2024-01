Kin Shing Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Kin Shing hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -40 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Kin Shing um 34,27 Prozent unter dem Durchschnitt von -5,73 Prozent. In der Bauwesen-Branche beträgt die mittlere jährliche Rendite -6,08 Prozent, und Kin Shing liegt aktuell 33,92 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Kin Shing.

In Bezug auf die Dividende schüttet Kin Shing im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (6,34 %) keine Dividende aus, was zu einer negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kin Shing-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 42,86, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 beträgt 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.