Kin Pang Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Aktie von Kin Pang wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 4,89, was insgesamt 90 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen". Dieser beträgt 47,22. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,14 HKD für den Schlusskurs der Kin Pang-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,159 HKD, was einem Unterschied von +13,57 Prozent entspricht. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden analysiert. Für den 50-Tages-Durchschnitt (0,1 HKD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+59 Prozent Abweichung). Auf kurzfristiger Basis wird die Kin Pang-Aktie daher ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält Kin Pang für die einfache Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 36,45 Prozent erzielt, was 41,48 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt -5,13 Prozent, und Kin Pang liegt aktuell 41,58 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Kin Pang liegt bei 38,1, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 19,83 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie von Kin Pang.