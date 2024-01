Kin Pang Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kin Pang liegt bei einem Wert von 4, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Bauwesen"-Branche (KGV von 47,25) deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 90 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Kin Pang somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Kin Pang bei 1,49 Prozent, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -5,65 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier schneidet Kin Pang mit 7,14 Prozent deutlich besser ab. Die positive Entwicklung führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI), der verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist, zeigt sich folgendes Bild: Der RSI7 liegt bei 81,58 Punkten und deutet darauf hin, dass Kin Pang überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen im neutralen Bereich. Insgesamt erhält das Kin Pang-Wertpapier daher eine "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kin Pang beschäftigt hat. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".