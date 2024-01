Kin Pang Aktie: Endlich geschafft?

Die Kin Pang-Aktie zeigt eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 6,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien in den letzten Tagen neutral gegenüber Kin Pang eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Kin Pang daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Kin Pang beträgt 62,5 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,44 und zeigt, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird Kin Pang insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kin Pang bei 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 47,33 als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält Kin Pang eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe aus fundamentaler Sicht.