Kin Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare zu Bidstack auf sozialen Plattformen als neutral bewertet. Die Diskussionen der Nutzer in den sozialen Medien rund um Bidstack waren in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich ein ähnliches Bild. Die Diskussionsintensität war auf dem üblichen Niveau, und es gab kaum Veränderungen in der Stimmung. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Bidstack-Aktie derzeit 100 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -40 Prozent zum GD200 als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der Bidstack-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überverkauft war und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ergibt sich auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Bidstack gemäß der RSI-Analyse.