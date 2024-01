Kimura Unity Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die technische Analyse der Kimura Unity-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 1235,08 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1339 JPY, was einem Unterschied von +8,41 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1321,8 JPY wird analysiert und der letzte Schlusskurs liegt mit +1,3 Prozent Unterschied auf ähnlichem Niveau. Auf dieser Basis ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Kimura Unity in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Kimura Unity-Aktie einen Wert von 44 für den RSI7 (sieben Tage) und von 51,9 für den RSI25 (25 Tage), was jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung führt und somit zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.