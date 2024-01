Kimura Unity Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Dazwischen wird der Wert als neutral eingestuft. Der RSI der Kimura Unity liegt bei 0,98 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,9 und wird als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Kimura Unity von privaten Anlegern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Kimura Unity in den vergangenen Monaten durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu der Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird Kimura Unity insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Kimura Unity derzeit bei 1244,54 JPY verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 1425 JPY aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von +14,5 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei +6,17 Prozent und wird ebenfalls als "Gut" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.