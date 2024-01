Kimura-Investoren können es immer noch nicht glauben

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor zur Beurteilung von Aktien und zeigt die allgemeine Stimmung der Anleger an. In Bezug auf die Kimura-Aktie gab es in den sozialen Medien keine deutlichen positiven oder negativen Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt weder besonders mit positiven noch mit negativen Themen rund um Kimura beschäftigt. Daher wird die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 oder 25 Tagen und liegt für die Kimura-Aktie bei 41,38 bzw. 45. Diese Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und führen zu einer Einstufung als "Neutral" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Kimura in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kimura bei 541,16 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 563 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,04 Prozent und zum GD50 +1,85 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend erhält die Kimura-Aktie in allen Kategorien eine Bewertung als "Neutral" basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI, dem Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation sowie der technischen Analyse.