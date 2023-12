Kimura Chemical Plants Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Kimura Chemical Plants als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Kimura Chemical Plants-Aktie ergibt sich ein Wert von 45,92 für den RSI7 und 49,26 für den RSI25, was jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Kimura Chemical Plants-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 717,39 JPY weicht um +0,22 Prozent vom aktuellen Kurs von 719 JPY ab. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs (718 JPY) ebenfalls nahe am gleitenden Durchschnitt (+0,14 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen überwiegend als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Kimura Chemical Plants langfristig eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.