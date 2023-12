Kimura Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig einen Kursrückgang erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Kimura heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Kimura weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI von Kimura schwankt weniger stark und liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 52,63 Punkten, was wiederum zu einem "Neutral"-Rating führt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in der Online-Kommunikation. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität zu Kimura eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Neutral"-Wert für Kimura.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich ebenfalls als neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Kimura auf 540,18 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 546 JPY erreicht hat. Dies führt zur Bewertung "Neutral". Der Abstand zum GD200 beträgt +1,08 Prozent, während der GD50 bei -0,89 Prozent liegt, was wiederum zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.