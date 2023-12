Kimura Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "California Bancorp":

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Kimura ist neutral, basierend auf den Diskussionen in Foren und sozialen Medien der letzten beiden Wochen. Es gab weder überwiegend positive noch negative Themen in den Gesprächen der letzten ein bis zwei Tage, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Kimura bei 555 JPY und damit 0,51 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Bewertung ebenfalls bei "Neutral", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +2,62 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Kimura liegt bei 48,48 über einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,62, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" für 25 Tage führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt Kimura eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Auch hier wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich also für Kimura eine Gesamtbewertung als "Neutral" basierend auf der Anlegerstimmung, der technischen Analyse, dem Relative Strength Index und dem Sentiment und Buzz im Netz.