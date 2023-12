Kimly Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Kimly in den sozialen Medien. Es gab keine Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Kimly wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Kimly bei 0,315 SGD liegt, was einer Entfernung von -1,56 Prozent vom GD200 (0,32 SGD) entspricht. Aus Sicht der charttechnischen Bewertung ist dies ein "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,31 SGD auf, was zu einem Abstand von +1,61 Prozent führt. Somit wird der Kurs der Kimly-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) lässt sich feststellen, dass die Kimly-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 50, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 33,33 liegt. Somit erhält die Aktie für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat Kimly in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,76 Prozent erzielt, während die Branche im Durchschnitt um 7,63 Prozent gestiegen ist. Dies bedeutet eine Underperformance von -13,39 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,26 Prozent hatte, lag Kimly um 7,02 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Kimly in verschiedenen Bereichen "Neutral"- oder "Schlecht"-Ratings erhält, was auf eine gewisse Stagnation oder Unterperformance hindeuten könnte.