Kimly Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Kimly in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Kimly ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine Abweichung von -4,55 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt nur eine geringe Abweichung von +1,61 Prozent. Somit erhält Kimly auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Kimly höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Hotels, Restaurants und Freizeit. Mit einer Differenz von 2,3 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird von unserer Redaktion als neutral bewertet, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral", was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.