Kimco Realty Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kimco Realty Corp-Aktie liegt bei 81, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 31,87, was bedeutet, dass die Kimco Realty Corp hier weder überkauft noch unterverkauft ist. Aufgrund dieser Werte wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Kimco Realty Corp.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Kimco Realty Corp eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und zwei negative Tage und an vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Kimco Realty Corp daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die überwiegend positiv waren, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Kimco Realty Corp von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Kimco Realty Corp-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten, basierend auf einer Bewertung von 1 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Kimco Realty Corp vor, und das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 22 USD. Dies führt zur Einstufung "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion das Rating "Neutral".

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kimco Realty Corp-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 19 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 21,31 USD liegt. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 19,35 USD, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Kimco Realty Corp-Aktie für die charttechnische Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.