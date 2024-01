Kimco Realty Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Kimco Realty":

Die Kimco Realty Corp-Aktie erhält laut langfristiger Analystenmeinung die Einschätzung "Neutral". Bisher liegen insgesamt folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 2 Neutral, 1 Schlecht. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das aktuelle Kursziel der Analysten liegt bei 22 USD, was einer potenziellen Performance von 4,96 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 20,96 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Kimco Realty Corp-Aktie aktuell bei 19,1 USD verzeichnet, was als "Gut" eingestuft wird. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 20,96 USD beträgt +9,74 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 19,93 USD, was einer Differenz von +5,17 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung basierend auf beiden Zeiträumen.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Aktivität bezüglich der Kimco Realty Corp-Aktie in den letzten Monaten gering war. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden als "Schlecht" bewertet, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,77 Punkten, was darauf hinweist, dass die Kimco Realty Corp-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,74 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Kimco Realty Corp-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.