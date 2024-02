Kimco Realty Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Kimco Realty":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Kimco Realty Corp wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 68,68 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der RSI25 liegt bei 61,13 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Kimco Realty Corp daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung beim Stimmungsbild für Kimco Realty Corp. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Beiträge zur Diskussion über das Unternehmen nimmt jedoch ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt Kimco Realty Corp daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 positive, 3 neutrale und 1 negative Einstufung für die Aktie von Kimco Realty Corp abgegeben. Dies führt zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral". Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat für die Aktie ist "Neutral", und das Kursziel liegt bei 22,25 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 14,1 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung der Analysten eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die 200-Tage-Linie der Kimco Realty Corp liegt derzeit bei 19,24 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 19,5 USD, was einem Abstand von +1,35 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt jedoch ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz -5,89 Prozent beträgt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher "Neutral".