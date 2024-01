Kimco Realty Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Kimco Realty":

Die Stimmungslage im Anlegerbereich war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Netzwerken hervorgeht. An 12 Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Kimco Realty Corp diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen in den letzten zwei Wochen einen klaren Überhang von Kaufsignalen. Konkret gab es 4 "Gut"-Signale im Vergleich zu keinem "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Aus technischer Sicht ergibt sich ebenfalls eine positive Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Kimco Realty Corp-Aktie liegt bei 19,12 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 20,62 USD, was einen Unterschied von +7,85 Prozent darstellt und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs (20,05 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,84 Prozent). Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Kimco Realty Corp-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 54,81 für einen Zeitraum von 7 Tagen, und 46,58 für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung der Stimmungslage in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe für Kimco Realty Corp.