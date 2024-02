Kimco Realty Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Kimco Realty Corp notiert derzeit bei 19,63 USD und liegt damit um -5,08 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf der Grundlage der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +1,92 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Kimco Realty Corp veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Diese Entwicklung löst insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus. Studien zeigen zudem, dass hauptsächlich "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt fünf Signale (0 Schlecht, 5 Gut). Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Kimco Realty Corp. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen um das Unternehmen zeigt, ob es derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Kimco Realty Corp in etwa normalem Umfang diskutiert. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage, liegt dieser bei 71,43, was bedeutet, dass die Kimco Realty Corp-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Beim RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, liegt die Aktie weder im überkauften noch im überverkauften Bereich und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Kimco Realty Corp daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Kimco Realty kaufen, halten oder verkaufen?

