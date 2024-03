Kimco Realty Aktie: Reagiert die Aktie?

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten ihre Einschätzungen zur Kimco Realty Corp abgegeben. Dabei wurde das Rating "Gut" 0 Mal, das Rating "Neutral" 3 Mal und das Rating "Schlecht" 1 Mal vergeben. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Kimco Realty Corp.

Die Analysten haben sich auch mit dem aktuellen Kurs von 19,09 USD beschäftigt und erwarten eine Entwicklung von 11,75 Prozent. Das mittlere Kursziel liegt bei 21,33 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingeschätzt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Neutral"-Rating vergeben. Der GD200 des Wertes verläuft bei 19,38 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (19,09 USD) um -1,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 19,81 USD, was einer Abweichung von -3,63 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Kimco Realty Corp wird sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating vergeben, da der RSI weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Kimco Realty Corp in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wird eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie damit ein "Schlecht"-Rating.