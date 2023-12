Kimberly-clark De México S. A. B. De C. V Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Kimberly-Clark De Mexico Sab De Cv hat angekündigt, eine Dividendenrendite von 4,81 % auszuschütten, was 2,23 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 2,58 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Die Anlegerstimmung ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Die Aktie hat im Vergleich zum Vorjahr eine Rendite von 10,43 Prozent erzielt, was 13,51 Prozent über dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. In der Branche Haushaltsprodukte liegt die Rendite bei -2,29 Prozent, wobei Kimberly-Clark De Mexico Sab De Cv um 12,73 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet. In der technischen Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild: Der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 200 Handelstagen weist auf eine neutrale Bewertung hin, während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie also mit einem "Gut"-Rating versehen.

