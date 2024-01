Kimberly-clark De México S. A. B. De C. V Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Kimberly-Clark":

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken hauptsächlich positiv, wie das Stimmungsbarometer zeigt. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Kimberly-Clark De Mexico Sab De Cv. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt positiv mit einem "Gut" für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die fundamentale Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Kimberly-Clark De Mexico Sab De Cv bei 18,07, was 46 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 33,76. Dies signalisiert eine Unterbewertung aus fundamentaler Sicht und führt zu einer Bewertung von "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in den letzten Wochen ergibt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Kimberly-Clark De Mexico Sab De Cv daher ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,81 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 4,57 Prozent für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.