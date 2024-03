Kimberly-clark De México S. A. B. De C. V Aktie: Die Bären zittern!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Kimberly-clark De Mexico Sab De Cv beträgt das aktuelle KGV 16, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte" im Durchschnitt ein KGV von 27 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Kimberly-clark De Mexico Sab De Cv fundamental unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung seitens der Redaktion führt.

Hinsichtlich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,32 Prozent erzielt, was 13,69 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushaltsprodukte" beträgt -4,7 Prozent, wobei Kimberly-clark De Mexico Sab De Cv aktuell 16,02 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Kimberly-clark De Mexico Sab De Cv beträgt aktuell 4, was eine positive Differenz von +2 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte" darstellt. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kimberly-clark De Mexico Sab De Cv-Aktie liegt bei 42, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 54,01) ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt deutet die Analyse der Kennzahlen darauf hin, dass Kimberly-clark De Mexico Sab De Cv aus verschiedenen Gesichtspunkten eine solide Bewertung erhält.

