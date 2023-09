Kimberly-Clark Quartalszahlen: Umsatzwachstum und Gewinnsteigerung erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Kimberly-Clark":

In nur 43 Tagen wird der amerikanische Konzern Kimberly-Clark seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Gleichzeitig interessiert sie auch, wie sich die Kimberly-Clark Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Kimberly-Clark Aktie beträgt beeindruckende 40,17 Mrd. EUR. In Kürze wird das Unternehmen also seine neuen Quartalszahlen bekanntgeben, was sowohl für Aktionäre als auch Analysten von großer Bedeutung ist. Laut aktuellen Datenanalysen gehen die Experten davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem leichten Umsatzwachstum kommen wird. Im dritten Quartal des letzten Jahres erzielte Kimberly-Clark einen Umsatz von 4,72 Mrd. EUR und jetzt wird mit einem Anstieg...