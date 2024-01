Kimberly-Clark-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für Kimberly-Clark haben sich in den letzten Wochen stark verändert. Laut einer Analyse haben die positiven oder negativen Ausschläge in der Internet-Kommunikation zu einer deutlichen Eintrübung der Stimmung geführt, weshalb die Aktie von Kimberly-Clark eine "Schlecht"-Bewertung erhalten hat. Gleichzeitig wurde eine erhöhte Diskussionsstärke gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Von insgesamt 8 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Kimberly-Clark-Aktie wurden 1 als "Gut", 5 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten weisen auf eine mögliche Steigerung der Aktie um 9,64 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält Kimberly-Clark von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse, insbesondere der Relative Strength-Index (RSI), zeigt ebenfalls positive Signale. Der RSI der Kimberly-Clark liegt bei 17,43, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, weist auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Auch aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie von Kimberly-Clark gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -4,09 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine geringe Abweichung und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird das Unternehmen daher auch aus charttechnischer Sicht mit einem "Neutral"-Rating bewertet.