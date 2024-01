Kimberly-Clark Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Kimberly-Clark":

Die Aktie von Kimberly-Clark erhält gemischte Bewertungen in verschiedenen Kategorien der technischen Analyse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -4,92 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, bei dem eine Abweichung von +1,7 Prozent festgestellt wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Kimberly-Clark mit einer Ausschüttung von 3,86 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,13 %, was zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral" führt.

Der Aktienkurs von Kimberly-Clark verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,38 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche zu einer Underperformance von -675,58 Prozent führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Verbrauchsgüter"-Sektors liegt die Rendite von Kimberly-Clark um 164,83 Prozent darunter, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Kimberly-Clark eine "Neutral"-Einschätzung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigten.

Insgesamt ergibt sich für Kimberly-Clark auf Basis der verschiedenen Bewertungskategorien ein "Neutral"-Wert.