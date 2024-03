Kimberly-Clark Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Kimberly-Clark":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Kimberly-Clark stark diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Kimberly-Clark, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings zeigen weiterführende Studien und Untersuchungen, dass überwiegend "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit acht "Schlecht"-Signalen und keinen "Gut"-Signalen. Insgesamt ergibt sich daher auf analytischer Ebene ein "Schlecht"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der anzeigt, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Kimberly-Clark beträgt derzeit 76,38 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Kimberly-Clark daher mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Hinsichtlich der Analysteneinschätzung wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Bewertungen für die Kimberly-Clark-Aktie abgegeben, wovon 1 "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergab sich aus den durchgeführten Ratings ein durchschnittliches Kursziel von 138 USD, was ein Aufwärtspotential von 10,46 Prozent bedeutet. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab, wodurch Kimberly-Clark insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse erhält.

Im Vergleich zur "Haushaltsprodukte"-Branche erzielte Kimberly-Clark in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,84 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 158,42 Prozent stiegen, was einer Underperformance von -157,58 Prozent entspricht. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 35,53 Prozent, wobei Kimberly-Clark 34,69 Prozent darunter lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.