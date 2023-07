Kimberly-Clark Aktie: Erwartete Umsatzsteigerung vor Quartalsbilanzpräsentation in 93 Tagen

Weitere Suchergebnisse zu "Kimberly-Clark":

Die Aktie hat in den letzten Wochen eine Konsolidierung erfahren und der Kurs befindet sich nun nahe an einer Unterstützung. Sollte diese halten, könnte die Aktie wieder steigen. Allerdings ist zu beachten, dass auch ein Durchbrechen der Unterstützung möglich ist, was weitere Verluste bedeuten könnte.

Fazit: Die Quartalsbilanzpräsentation von Kimberly-Clark in 93 Tagen wird mit Spannung erwartet. Die Analysten prognostizieren einen Anstieg des Umsatzes und Gewinns im Vergleich zum Vorquartal. Auf Jahressicht wird ebenfalls ein Wachstum erwartet. Aktionäre sollten die Entwicklung aufmerksam verfolgen und sich über mögliche Auswirkungen auf den Aktienkurs im Klaren sein.

Hinweis: Dieser Artikel dient nur zur Information und stellt keine Anlageempfehlung dar. Investitionen am Kapitalmarkt bergen Risiken, daher sollte vor einer...