Kimberly-Clark Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Kimberly-Clark-Aktie liegt bei 3,16 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50,14 und wird als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich damit eine Einschätzung von "gut" für die Aktie.

Aus fundamentaler Sicht hat die Aktie von Kimberly-Clark ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,06, was 68 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte" (47,18). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen negative Themen vorherrschten. Die Anleger haben sich in den letzten Tagen ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Kimberly-Clark ausgetauscht. Dadurch erhält die Aktie eine Einschätzung von "gut" basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die Kimberly-Clark-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 129,68 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 122,36 USD lag, was zu einer negativen Abweichung von 5,64 Prozent führt. Auf Basis dieses Indikators erhält die Aktie daher eine "schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 121,03 USD, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs entspricht (+1,1 Prozent). Dies führt zu einer "neutral"-Bewertung auf dieser Analysebasis. Insgesamt wird Kimberly-Clark basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "neutral"-Rating versehen.