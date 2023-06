Kimberly-Clark Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Kimberly-Clark":

Für die Aktie Kimberly-clark stehen per 14.06.2023, 16:06 Uhr 134.46 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Kimberly-clark zählt zum Segment "Haushaltsprodukte".

Wie Kimberly-clark derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Kimberly-clark aktuell 3,5. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1984,44 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte". Kimberly-clark bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Kimberly-clark 0 mal die Einschätzung buy, 6 mal die Einschätzung Hold sowie 2 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kimberly-clark vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 134,46 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -3,19 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 130,17 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Hold"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Kimberly-clark damit 14,89 Prozent unter dem Durchschnitt (22,62 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushaltsprodukte" beträgt 43,93 Prozent. Kimberly-clark liegt aktuell 36,2 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".