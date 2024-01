Kimball Electronics Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Aktie von Kimball Electronics wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Diese Bewertung setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Kimball Electronics vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (39 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 44,71 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 26,95 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Kimball Electronics eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Kimball Electronics. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Kimball Electronics derzeit auf 25,82 USD, während die Aktie selbst bei 26,95 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Distanz von +4,38 Prozent zum GD200. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt derzeit bei 25,43 USD, was einer Abweichung von +5,98 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Die Gesamtbewertung der technischen Analyse für Kimball Electronics lautet daher "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zurzeit 0, was eine negative Differenz von -11546,48 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" ergibt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Kimball Electronics daher als "Schlecht".