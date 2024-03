Kimball Electronics Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Von den 2 Analystenbewertungen für die Kimball Electronics-Aktie in den letzten zwölf Monaten wurden 2 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Dadurch ergibt sich im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Kimball Electronics vor. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 39 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 89,32 Prozent vom letzten Schlusskurs (20,6 USD) steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist somit "Gut". Insgesamt erhält Kimball Electronics von den Analysten also ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Kimball Electronics bei 26,01 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 20,6 USD liegt und somit einen Abstand von -20,8 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50), der derzeit bei 22,89 USD liegt, ergibt sich eine Differenz von -10 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Somit lautet das Gesamtergebnis auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Kimball Electronics-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,06 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt sie damit 16,25 Prozent unter dem Durchschnitt (2,19 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -2,57 Prozent, und Kimball Electronics liegt aktuell 11,49 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kimball Electronics 10, was im Vergleich zu Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" mit einem durchschnittlichen KGV von 76, zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.