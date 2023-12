Kimball Electronics Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Kimball Electronics hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", bestehend aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Kimball Electronics. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 39 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 42,8 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde Kimball Electronics in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Kimball Electronics mit 2,65 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -1,33 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Kimball Electronics mit 3,99 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kimball Electronics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 25,79 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (27,31 USD) weicht somit um +5,89 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,44 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kimball Electronics-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.