Kim Heng Offshore, Marine Aktie: Das war ja klar …

Die technische Analyse der Kim Heng Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,09 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,08 SGD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -11,11 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 0,08 SGD, was die Aktie mit einem Abstand von 0 Prozent als "Neutral" einstuft. Zusammenfassend ergibt sich somit die Gesamteinschätzung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Kim Heng Aktie neutral sind. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Kim Heng liegt bei 85,71, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 55,56 und wird somit als "Neutral" eingestuft. Die Gesamteinschätzung fällt daher ebenfalls auf "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor liegt die Rendite der Kim Heng Aktie bei 0,07 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 2,73 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Kim Heng mit 2,66 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.