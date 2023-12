Kim Heng Offshore, Marine Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist. Kim Heng wird anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 28,57 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Kim Heng-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Kim Heng also eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kim Heng-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 0,09 SGD liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs (0,085 SGD), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein Wert von 0,08 SGD, was eine "Gut"-Bewertung für die Aktie zur Folge hat. Insgesamt wird Kim Heng daher auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor hat Kim Heng im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,35 Prozent erzielt, was 9,37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verändern. Für Kim Heng wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen in sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.