Kim Heng Offshore, Marine Aktie: Da kann man verrückt werden!

In den letzten vier Wochen konnte bei Kim Heng keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von Kim Heng beträgt derzeit 3, was eine negative Differenz von -16,61 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Kim Heng eine Bewertung von "Schlecht" von unseren Analysten.

Die Stimmung der Anleger bei Kim Heng in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Kim Heng wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 66,67 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 47,83, was zu einem insgesamt neutralen Rating für den RSI25 führt.

Zusammenfassend erhält das Kim Heng-Wertpapier in allen genannten Punkten eine "Neutral"-Bewertung.

