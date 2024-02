Kilroy Realty Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung der Anlegerstimmung gab, weshalb diese als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Kilroy Realty Corp-Aktie momentan als "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die kurzfristige Betrachtung ergibt eine Gesamteinschätzung von "Neutral". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 12,94 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Kilroy Realty Corp-Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Basis des längerfristigen gleitenden Durchschnitts, jedoch eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitts. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kilroy Realty Corp-Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu wird das Wertpapier auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch -verkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Kilroy Realty Corp.