Kilroy Realty Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Kilroy Realty Corp-Aktie wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, der aktuell bei 33,43 USD liegt. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin, da der letzte Schlusskurs bei 36,17 USD liegt, was einem Unterschied von +8,2 Prozent entspricht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein negativeres Bild, da dieser aktuell bei 38,47 USD liegt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Die Einschätzung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionen über Kilroy Realty Corp langfristig unterdurchschnittlich aktiv sind, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen negativen Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Sentiment-Analyse basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vor allem positiv über die Aktie gesprochen wurde. Auch in den letzten Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Die Bewertung der Analysten zeigt eine positive Einschätzung der Kilroy Realty Corp-Aktie, basierend auf verschiedenen Ratings und Kursprognosen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 11,97 Prozent hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt erhält die Kilroy Realty Corp-Aktie gemäß den verschiedenen Analysen eine überwiegend positive Bewertung, was auf eine positive Entwicklung in der Zukunft hindeutet.