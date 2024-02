Kilroy Realty Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kilroy Realty Corp-Aktie beträgt aktuell 36, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls weder überkauft noch überverkauft (Wert: 60,94), so dass das Wertpapier auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 2 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Empfehlung und keine negative Empfehlung für die Kilroy Realty Corp abgegeben. Kurzfristig wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 40,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 11,69 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Kilroy Realty Corp ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen nicht stark mit positiven oder negativen Themen rund um die Aktie beschäftigt. Die Analyse der Anleger-Stimmung führt insgesamt zu einer Bewertung als "Gut".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD200) derzeit als "Gut" eingestuft, da der Kurs der Aktie (36,26 USD) um +8,6 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Allerdings ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 38,48 USD, was einer Abweichung von -5,77 Prozent entspricht, und die Aktie wird in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Neutral" eingestuft.