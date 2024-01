Kilroy Realty Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die technische Analyse der Kilroy Realty Corp-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 32,54 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 41,54 USD, was einem Unterschied von +27,66 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 35,39 USD über dem letzten Schlusskurs (+17,38 Prozent), wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Kilroy Realty Corp-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Kilroy Realty Corp eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und ein negatives Feedback. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch wurde über Kilroy Realty Corp deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kilroy Realty Corp-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (35) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (36,79) führen zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie somit auch in Bezug auf den RSI eine neutrale Bewertung.