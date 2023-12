Killi Resources Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus den Diskussionen in sozialen Netzwerken hervorgeht. An vier Tagen wurde eine rote Stimmungslage verzeichnet, während positive Diskussionen ausblieben. An einem Tag war die Stimmung größtenteils neutral. In den Gesprächen der Anleger wurden hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Killi erörtert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie von Killi als "Schlecht" und gibt somit eine negative Einschätzung des Anleger-Sentiments ab.

Das Stimmungsbild rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung liefern ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Killi zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Killi war in jüngster Zeit kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Killi somit ein "Neutral"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative Strength Index (RSI) wird herangezogen, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bei Killi liegt der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der etwas längerfristige 25-Tage-RSI von Killi zeigt ebenfalls weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation an. Somit erhält die Aktie auch für diesen Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Killi-Aktie bei 0,06 AUD liegt, mit einem Abstand von 0 Prozent zum GD200, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 0,06 AUD einen Abstand von 0 Prozent auf und führt daher zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie von Killi somit eine Gesamtnote von "Neutral" basierend auf dieser Analyse.

