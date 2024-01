Killi Resources Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Killi-Aktie bei 35, was auf eine neutrale Einstufung hinweist, da weder Über- noch Verkaufssignale vorliegen. Bei einer Ausdehnung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 55, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher gemäß RSI als neutral eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen ebenfalls als neutral. Die überwiegend privaten Nutzer äußerten sich vorwiegend neutral zu diesem Wert, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie ergibt sich ein unterdurchschnittliches Stimmungsbild. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Diskussionsintensität zeigen eine geringe Aktivität, und die Stimmungsänderung ist negativ. Daher wird die Aktie von Killi in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen, was zu einer Abweichung von -6,67 Prozent führt und die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine Abweichung von -6,67 Prozent und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.