Kiliaro AB Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Kiliaro-Aktie wurde nun der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 92,98 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Kiliaro-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 50,97, was bedeutet, dass Kiliaro hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Kiliaro somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionen rund um Kiliaro auf sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen zu der Aktie geäußert wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kiliaro-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -47,92 Prozent zum aktuellen Kurs aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit -18,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs und erhält somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Kiliaro-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass die Kiliaro-Aktie hinsichtlich des RSI und der technischen Analyse eher schlecht bewertet wird, während die Anlegerstimmung und Diskussionsintensität neutral eingestuft werden.