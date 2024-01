Kiliaro AB Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Kiliaro-Aktie wird derzeit mit einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren versehen. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs der Aktie, was auf einen Abwärtstrend hindeutet. Die Abweichung beträgt -47,91 Prozent bzw. -5,68 Prozent, was die negative Einschätzung unterstreicht.

Das Anleger-Sentiment für Kiliaro ist neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren keine besonders positiven oder negativen Themen erkennbar. Dementsprechend erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Kiliaro-Aktie. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage weisen Werte im neutralen Bereich auf, mit 44,57 bzw. 48,42. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung für Kiliaro. Es wurden keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Anzahl der Beiträge festgestellt.

Zusammenfassend erhält die Kiliaro-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.